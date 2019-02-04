دولي

هل تتحالف الأحزاب اليمينية مع نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟

هل تتحالف الأحزاب اليمينية مع نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟
نتنياهو نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس حزب (اليمين الجديد) في إسرائيل، الوزير نفتالي بينت وجود اتصالات لإقامة تحالف بين حزبه و(الليكود).
 
يأتي ذلك، بعد أنباء تحدثت عن أن رئيس حزب (الليكود) رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالب منتسبي الحزب بتخصيص ثلاثة أماكن له في قائمة الحزب خلال الانتخابات الداخلية بعد يومين، معللاً ذلك بإفساح المجال مستقبلاً أمام توحيد صفوف اليمين. 

ولم يُعرف لمن مخصصة هذه الأماكن 21 و28 و36، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وعقّب الحزب اليميني الجديد برئاسة بينيت وايليت شاكيد على طرح حزب (الليكود) إقامة تحالفات مع الأحزاب اليمينية، ردًا على الاتصالات الجارية لإقامة تحالفات بين أحزاب يسارية، يقودها حزب (المنعة لإسرائيل) برئاسة بيني غانتس. 

ويرى حزب (اليمين الجديد) أن التحالفات اليمينية لا بد أن تشمل حزب (كلنا) برئاسة موشي كحلون (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ووفقاً لمسؤولين كبار في الجناح اليميني، فإن سبب الدعوة للتحالف مع حزب (كلنا) و(إسرائيل بيتنا) هو إجراء استطلاعات داخلية متعمقة، أظهرت أن حالة الحزبين صعبة للغاية، وربما لا يتخطيان نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة، وهو أكثر صعوبة مما تظهره استطلاعات وسائل الإعلام.

وأوضح المسؤولون وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنهم يواصلون العمل بمفردهم، وسوف يخوضون الانتخاب دون تحالفات، منوهين إلى أن طلب نتنياهو تخصيص ثلاثة أماكن له في قائمة حزبه خلال الانتخابات الداخلية بعد يومين، هدفها الحصول على مزيد من السيطرة على قائمة الليكود.

وأوضح المسؤولون، أن طلب نتنياهو تخصيص الأماكن الثلاثة لا ترتبط بالاتصالات مع الأحزاب اليمينية، وليس هناك أي حزب يقبل الانضمام إلى الليكود في مثل هذه الأماكن المنخفضة، مما يدل على أن المقصود هو فقط تخصيص هذه الأماكن لنتنياهو.

وقال نفتالي بينيت في حديث لإذاعة (كان): إن نتنياهو هو رئيس الوزراء المقبل، والسؤال هو من سيكون بجانبه لأنه لا توجد اتصالات بين حزبنا و(الليكود). 

وأوضح أن حزبه يسعى ليكون قوياً وشريكا فاعلاً ورئيسياً بعد الانتخابات المقبلة. 

وبدوره أكد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) ليبرمان هو الآخر أنه لن يتحد مع (الليكود)، معتبراً أن هذا الحزب لم يعد يمينياً، وأنه لا علاقة تربط بينه وبين (المعسكر الوطني). 

وأعلن موشي كحلون، رئيس حزب (كلنا) أن حزبه سيخوض الانتخابات المقبلة لـ (الكنيست) بمفرده، ولن ينضم إلى أي حزب آخر.

وفي سياق الانتخابات التمهيدية في حزب (الليكود) المقررة يوم الثلاثاء، أعلن نتنياهو اليوم، أنه يدعم ترشيح رئيس ديوانه سابقاً دافيد شاران.

وكانت الشرطة، قد أوصت بتقديم شاران إلى العدالة في الملف المعروف إعلامياً 3000 والمتعلق بشراء الغواصات من ألمانيا.

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