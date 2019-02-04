قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وأضاف أنه تم تحويل المعتقلين إلى التحقيق.