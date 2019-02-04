قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأضاف أنه تم تحويل المعتقلين إلى التحقيق.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأضاف أنه تم تحويل المعتقلين إلى التحقيق.
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