شؤون فلسطينية

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء صافية ولطيفة

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء صافية ولطيفة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية  في مثل هذا الوقت من السنة  والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا الى باردة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء05/02/2019 : يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبيا خلال الليل ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة  والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة  السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء06/02/2019 :تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ولا يطرأ تغيريذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة  والرياح جنوبية  شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس07/02/2019 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق خلال النهار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-10 18-14 18-10 بيت لحم 17-10 18-14 18-10
رام الله والبيرة 16-9 17-13 17-9 طولكرم 23-13 25-15 25-14
نابلس 18-11 19-14 19-11 قلقيلية 23-13 25-15 25-14
جنين 22-10 22-11 22-11 سلفيت 17-10 18-14 18-10
طوباس 22-10 22-11 22-11 روابي 18-11 19-14 19-11
الخليل 17-9 18-14 17-10 غزه 22-14 24-16 23-15
أريحا 25-12 25-13 25-13 خانيونس 22-14 24-16 23-15
الأغوار الشمالية 23-11 23-11 23-11 رفح 23-13 25-15 24-14

أخبار ذات صلة

سياسي فلسطيني: الانتخابات الإسرائيلية قد تدفع للتخفيف عن غزة

سياسي فلسطيني: الانتخابات الإسرائيلية قد تدفع للتخفيف عن غزة

دفاع مدني عناتا يجلي أربعين عائلة بعد اندلاع حريق بمبنى سكني

دفاع مدني عناتا يجلي أربعين عائلة بعد اندلاع حريق بمبنى سكني

مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين في 964 حادث سير الشهر الماضي

مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين في 964 حادث سير الشهر الماضي

منصور: مجلس الأمن يبحث الأربعاء المقبل قرار إنهاء بعثة التواجد الدولي بالخليل

منصور: مجلس الأمن يبحث الأربعاء المقبل قرار إنهاء بعثة التواجد الدولي بالخليل

بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية تُبلغ رسمياً بعدم مشاركتها بالحكومة الفصائلية

بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية تُبلغ رسمياً بعدم مشاركتها بالحكومة الفصائلية

أبو شمالة يُطالب بتشكيل حكومة عائلات بدلاً من حكومة فصائل المنظمة

أبو شمالة يُطالب بتشكيل حكومة عائلات بدلاً من حكومة فصائل المنظمة

اقتصاد غزة تُخصص ساحة جمركية للرقابة على بضائع (كرم أبو سالم) و(صلاح الدين)

اقتصاد غزة تُخصص ساحة جمركية للرقابة على بضائع (كرم أبو سالم) و(صلاح الدين)

مجدلاني: لقاء فصائلي في 10 الشهر الجاري في موسكو

مجدلاني: لقاء فصائلي في 10 الشهر الجاري في موسكو

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

سياسي فلسطيني: الانتخابات الإسرائيلية قد تدفع للتخفيف عن غزة

سياسي فلسطيني: الانتخابات الإسرائيلية قد تدفع للتخفيف عن غزة

دفاع مدني عناتا يجلي أربعين عائلة بعد اندلاع حريق بمبنى سكني

دفاع مدني عناتا يجلي أربعين عائلة بعد اندلاع حريق بمبنى سكني

مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين في 964 حادث سير الشهر الماضي

مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين في 964 حادث سير الشهر الماضي

رسمياً.. الجبهة الشعبية تُعلن رفضها المشاركة في الحكومة الفصائلية

رسمياً.. الجبهة الشعبية تُعلن رفضها المشاركة في الحكومة الفصائلية

إصابة شاب بعيار معدني خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

إصابة شاب بعيار معدني خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شمالي القطاع

استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شمالي القطاع

الاحتلال يُخطر بطرد عشرات العائلات في الأغوار الشمالية

الاحتلال يُخطر بطرد عشرات العائلات في الأغوار الشمالية

&#34;حماس&#34; و&#34;الجهاد الإسلامي&#34; ترحبان بالدعوة المصرية لزيارة القاهرة

"حماس" و"الجهاد الإسلامي" ترحبان بالدعوة المصرية لزيارة القاهرة

منوعات

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل &#34;دبي&#34;

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل "دبي"

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة

أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة

نقابة الموسيقيين التونسيين تلاحق فنانًا بسبب ما فعله في إسرائيل

نقابة الموسيقيين التونسيين تلاحق فنانًا بسبب ما فعله في إسرائيل

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورتها مع شاب وسط هجوم حاد

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورتها مع شاب وسط هجوم حاد

عربي

القاهرة تكشف تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية المصرية

القاهرة تكشف تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية المصرية

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى &#34;إسرائيل&#34;

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"

برلمانيون مصريون يقترحون تعديل الدستور للسماح ببقاء الرئيس في الحكم

برلمانيون مصريون يقترحون تعديل الدستور للسماح ببقاء الرئيس في الحكم

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا