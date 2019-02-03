شؤون فلسطينية

دفاع مدني عناتا يجلي أربعين عائلة بعد اندلاع حريق بمبنى سكني

دفاع مدني عناتا يجلي أربعين عائلة بعد اندلاع حريق بمبنى سكني
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت طواقم مركز دفاع مدني عناتا في محافظة القدس اليوم الأحد 3/2/2019 ، من إخلاء وتأمين أربعين عائلة بعد إندلاع حريق في لوحة الأمانات الرئيسية لمبنى سكني مكون من تسعة أدوار بضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم وبالتعاون مع طواقم بثلاث مركبات إطفاء من مركز واد الجوز بمدينة القدس تمكنوا من السيطرة على الحريق وتأمين وإخلاء سكان المبنى فيما تم تقديم الإسعاف لمواطنة أصيبت بحالة إختناق نتيجة للحريق وكثافة الدخان تم تسليمها لإسعاف الهلال الأحمر .

هذا وعملت الطواقم على تأمين المبنى والتأكد من إخماد النيران وعدم تجددها وتهوية المبنى من الدخان .




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