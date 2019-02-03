مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين في 964 حادث سير الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 617 آخرين بجروح، جراء 964 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية .وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 964 حادث سير، نتج عنها مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين، وصفت 13 اصابة بالخطيرة وإصابة 56 منهم بالمتوسطة، و548 بالطفيفة .وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 43307 مركبة، وأنزلت عن الشارع 697 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 18322 مخالفة مرورية، وحجزت 708 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 49 مركبة غير قانونية .