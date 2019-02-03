شؤون فلسطينية

منصور: مجلس الأمن يبحث الأربعاء المقبل قرار إنهاء بعثة التواجد الدولي بالخليل

منصور: مجلس الأمن يبحث الأربعاء المقبل قرار إنهاء بعثة التواجد الدولي بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن جلسة مغلقة ستعقد الأربعاء المقبل في مجلس الأمن الدولي، بخصوص إنهاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لعمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل من جانب واحد".

وأعرب منصور، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، مساء اليوم الأحد، عن أمله بنجاح المشاورات التي تجري مع الأشقاء في الكويت وأندونيسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، لاستصدار موقف بالضغط على حكومة الاحتلال لصالح عودة عمل بعثة التواجد الدولي.

وأوضح منصور، أنه بعد انتهاء هذه الجلسة المغلقة، وإن حصل تعطيل من أي جهة، فإنه سيُصار إلى عقد مؤتمر صحفي خارج مجلس الأمن؛ لنقل صورة كل الجهود التي بذلت، وأيضاً النتائج التي تمخضت عن هذه الجلسة.

وأشار إلى الجهود التي بذلت في الأيام الماضية بهذا الشأن، إذ صدر موقف من النرويج بصفتها رئيس التواجد الدولي في الخليل، ومن ثم صدر بيان من وزراء خارجية الدول الخمس المكونة لهذا التواجد، إضافة لبيان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا فيه سلطات الاحتلال للتراجع عن موقفها.

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