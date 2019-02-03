بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية تُبلغ رسمياً بعدم مشاركتها بالحكومة الفصائلية

يشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد أبلغت حركة فتح في وقت سابق من اليوم، بشكل رسمي عدم مشاركتها في الحكومة الفصائلية المكونة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.





واعتبرت الجبهة الشعبية، أنّ الأزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية على أكثر من صعيد، والتي يعمقها الانقسام أكثر فأكثر، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وحقوق شعبنا، تفرض وبشكلٍ عاجل وقف أية إجراءات تزيد الأمور تعقيداً بما فيها تشكيل حكومة، لن يتأتى عنها إلا مزيد من العقبات أمام جهود المصالحة، ومضاعفة للأزمة الداخلية، بحسب ما جاء على موقع الجبهة الإلكتروني.

وطالبت الجبهة، أن يتم العمل بديلاً عن ذلك بالإسراع في عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية؛ للوصول إلى اتفاق على البرنامج السياسي المشترك والسياسات التي تمكننا جميعاً من مواجهة التحديات كافة، وعلى الآليات لتنفيذ اتفاقيات المصالحة، وقواعد وأسس الشراكة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية، تتولى تهيئة المناخات اللازمة لمغادرة حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة، وصولاً إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد، يستعيد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، المنجز الوطني الأهم لنضال شعبنا المعاصر.

خاص دنيا الوطن - أحمدالعشيأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشكل رسمي، أنها لن تشارك في الحكومة الفصائلية المزمع تشكيلها من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.وأفاد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجبهة التقت قبل يومين باللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية لحركة فتح، وأبلغت أنها ترفض المشاركة في الحكومة الفصائلية.وحول سبب الرفض، قال أبو ظريفة: "إن الأولوية ليست للحكومة الفصائلية، ويجب إجراء انتخابات شاملة"، لافتاً إلى أن الحكومة الأقدر على حمل هذه المسؤولية والتحضير لهذه الانتخابات هي انتقالية تُشارك فيها الفصائل.واضاف: "يجب اعتبار أن الانتخابات هي المخرج من أزمة النظام السياسي الفلسطيني، لبنائه على أسس ديمقراطية، بالإضافة إلى إعادة تصويب المؤسسات الوطنية الفلسطينية".