أبو شمالة يُطالب بتشكيل حكومة عائلات بدلاً من حكومة فصائل المنظمة









رام الله - دنيا الوطنطالب فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، بتشكيل حكومة عائلات، بدلاً من الحكومة الفصائلية، المزمع تشكيلها من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.وقال أبو شمالة في تعليق له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لماذا لا نُشكل حكومة عائلات فلسطينية، بدلاً من حكومة فصائل منظمة التحرير؟ لا سيما أن عائلة الأسطل لوحدها، تُعادل خمسة تنظيمات فلسطينية، تشارك في منظمة التحرير، وعائلة البرغوثي لوحدها تُعادل عدة تنظيمات".وأضاف: "عائلة الشاعر وعائلة عمرو وعائلة الشكعة وعائلة الطويل وعائلة أبو دقة وعائلة السعدي وبشارات والمصري واليازجي والصوافطة ونزال والرجبي وجرار والجعبري والحسيني وحلس وقديح والنجار والحلايقة والعيايدة والشلالدة والقواسمة وأبو سنينة وملحم وجرادات، وغيرهم".وتابع أبو شمالة في تعليقه: "لا داعي لحكومة فصائل منظمة التحرير، التي اعترفت بها إسرائيل ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني".وتساءل أبو شمالة: "ألم تعترف إسرائيل وهي عدونا، بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لنا نحن الفلسطينيين؟ بكل تأكيد، فإن عدونا لا يتمنى لنا الخير، ولا يحب أن يرانا ديمقراطيين، نتبادل الحكم عن طريق الصندوق، ونعشق حرية الرأي والكرامة والإنسانية".وتابع بقوله: "هذا مقترح ساخر من التنظيمات الصغيرة جداً، والتي لا وزن لها في الشارع، وتفرض نفسها على شعبنا ممثلاً شرعياً وحيداً".