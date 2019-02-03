اقتصاد غزة تُخصص ساحة جمركية للرقابة على بضائع (كرم أبو سالم) و(صلاح الدين)





وقالت المصادر لـ "دنيا الوطن" : "إن الساحة الجمركية تبلغ مساحتها ثمانية دونمات، وهي ساحة موجودة غرب معبر الأفراد".





وبينت أن الهدف من هذه الساحة، زيادة الرقابة على البضائع الواردة إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أنه بعد تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية قبل ما يقارب العام، لم يكن هناك رقابة على البضائع الواردة من (معبر كرم أبو سالم)، لذلك تم تخصيص هذه الساحة للرقابة على هذه البضائع.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفادت مصادر مطلعة، أنه من المقرر، أن تنتهي وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، من إنشاء ساحة جمركية خارجية؛ لاستقبال البضائع من معبري كرم أبو سالم وصلاح الدين جنوب قطاع غزة.