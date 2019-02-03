شؤون فلسطينية

الوزير لـ "دنيا الوطن": رواتب أسر الشهداء والجرحى اليومين المقبلين ولا يوجد قطع للرواتب

الوزير لـ "دنيا الوطن": رواتب أسر الشهداء والجرحى اليومين المقبلين ولا يوجد قطع للرواتب
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلنت انتصار الوزير، رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، أنه سيتم صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى، خلال اليوميْن المقبليْن.

وقالت الوزير، لـ "دنيا الوطن": "تواصلنا مع وزارة المالية حول موعد الصرف، وأبلغتها الوزارة أنهم يواصلون تجهيز المعاملات، وفي اليومين المقبلين سيكون الصرف".

وحول قطع رواتب الاسرى، أكدت الوزير أنه لا يوجد معلومات لدى المؤسسة، بقطع او تقليص الرواتب، لافتة إلى أن اجراءات المؤسسة كاملة، فلا يوجد اي حالة تم قطع راتبه.

وقالت: "أرسلنا كافة المعاملات الى وزارة المالية، ولم نبلغ عن قطع راتب أي من عائلات الشهداء والجرحى".

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