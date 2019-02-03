القاهرة تكشف تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية المصرية

رام الله - دنيا الوطننشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، مخططا توضيحيا (إنفوغرافيك) عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المصرية في مصر، والتي اتفق عليها رسميا في مايو 2018.وأوضح المركز الإعلامي، أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، فضلا عن جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى جميع الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتابع المركز، أن "حجم الاستثمارات التي سيجذبها المشروع تبلغ نحو 6.9 مليار دولار، بالإضافة لتوفيره 35 ألف فرصة عمل، على أن تكون 90 % من العمالة في المشروع مصرية".وبين المخطط التوضيحي، أن "مساحة المشروع تبلغ 5.25 كيلومتر مربع، وستتم إقامته في شرق منطقة بورسعيد للصناعات اللوجستية، وسيستغرق تنفيذه 13 عاما على ثلاث مراحل وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عاما يجدد تلقائيا كل خمس سنوات".وأشار، إلى أن تمويل المشروع سيتم عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وكذلك عن طريق عدد من البنوك المصرية، موضحا أن أهم القطاعات التصنيعية في المنطقة هي صناعة السيارات والأدوية والبترول والغاز والصناعات التعدينية ‏والطاقة النووية.‏