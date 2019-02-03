إصابة شاب بعيار معدني خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأحد، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب ملاحقة جنود الاحتلال لطلبة القرية أثناء عودتهم من مدارسهم الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الشرقي والشمالي للقرية لأكثر من ثلاث ساعات، كما أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه منازل المواطنين.