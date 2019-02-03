الرشق: وفد حماس سيلتقي اللواء عباس كامل غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأفاد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن وفد الحركة وصل اليوم الأحد، الى العاصمة المصرية القاهرة، لافتا إلى أن غدا الاثنين، سيلتقي برئيس جهاز المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، والفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني.يشار إلى أن وفداً من حركة الجهاد الاسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، قد وصل كذلك الى القاهرة، في الوقت الذي وصل فيه وفد حماس.ومن المتوقع أن يناقش الوفدان كل على حدة، مع المسؤولين المصريين، عدة ملفات فلسطينية، على رأسها المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال.