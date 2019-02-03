استشهاد شاب متأثرا بجراح اصيب بها برصاص الاحتلال شمالي القطاع

رام الله - دنيا الوطناعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد المواطن أحمد غازي عباس أبو جبل (30 عاما)، متأثرا بجراح اصيب بها برصاص الاحتلال يوم 29/1/2019، شمالي قطاع غزة.يشار إلى أن المناطق الغربية لشمال قطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في إطار فعاليات المسير البحري.