سبعة قتلى في انقلاب حافلة تقل 33 طفلا قرب موسكو







رام الله - دنيا الوطنلقي سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث مرور وقع على طريق سيارات سريع قرب مدينة كالوغا جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو.وقال مصدر في الشرطة: "في التاسعة والربع من صباح اليوم، انقلبت حافلة لنقل الركاب، وانزلقت إلى قناة على حافة طريق السيارات السريع "كالوغا فيازما"، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت الحافلة متجهة في رحلة من بلدة يارتسيفو إلى مدينة كالوغا، وعلى متنها 48 راكبا بينهم 33 طفلا، في طريقهم إلى إحدى الفعاليات الرياضية.