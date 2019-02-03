دولي

مرشحة للرئاسة الأميركية تتحدى ترامب بالحمض النووي

مرشحة للرئاسة الأميركية تتحدى ترامب بالحمض النووي
رام الله - دنيا الوطن
اعتذرت المرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض إليزابيث وارن من قبيلة شيروكي، بسبب إجرائها فحصا طبيا للحمض النووي لتثبت أصولها الهندية للرئيس دونالد ترامب الذي كان يشكك فيها، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وأرادت عضو مجلس الشيوخ من هذا الفحص الرد على سخرية الرئيس الجمهوري الذي تسميه "بوكاهونتاس" وتتهمه بأنه حصل من خلال التلاعب بأصوله على دروس ووظائف، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

وتحدثت النتائج عن أدلة قوية على وجود أجداد من الأميركيين الأصليين يرقون إلى فترة تمتد من ستة إلى عشرة أجيال.

ولكن بالإضافة إلى تعرضها لمزيد من التهكم من الرئيس الأميركي، تسببت لها النتائج في أكتوبر الماضي بجدل مع بعض قبائل الأميركيين الأصليين الذين يؤكدون أن انتماءهم يستند خصوصا إلى الإرث الثقافي وليس إلى مجرد روابط جينية.

وقالت جولي هوبارد مديرة الاعلام في مؤسسة شيروكي نيشن (أمة شيروكي) في بيان أرسلته إلى عدد من وسائل الإعلام الأميركية: "اتصلت بنا عضو مجلس الشيوخ وارن واعتذرت من القبيلة".

وأضافت: "يشجعنا هذا الحوار وهذا التفاهم على القول إن الانتماء إلى قبيلة شيروكي متجذر في قرون من الثقافات والقوانين، وليس من خلال اختبارات الحمض النووي".

وتضغط هذه القضية على المرشحة الديموقراطية التي جعلت من الدفاع عن العمال والطبقة الوسطى والأقليات، معركتها.

وذكرت نيويورك تايمز أن إليزابيث وارن أول اسم كبير ينطلق في السباق الديموقراطي إلى البيت الأبيض، منذ 31 كانون الاول/ديسمبر. 

ويتنافس نحو عشرة مرشحين قبل أكثر من عام ونصف عام على الانتخابات الأمريكية الجديدة التي ستنطلق في تشرين الثاني 2020، والتي ستفرز رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

مصرع سبعة أشخاص في حادث قطار شرقي الهند

مصرع سبعة أشخاص في حادث قطار شرقي الهند

ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لـ &#34;مراقبة إيران&#34;

ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لـ "مراقبة إيران"

سبعة قتلى في انقلاب حافلة تقل 33 طفلا قرب موسكو

سبعة قتلى في انقلاب حافلة تقل 33 طفلا قرب موسكو

سفير فنزويلا في العراق ينشق عن مادورو

سفير فنزويلا في العراق ينشق عن مادورو

شاهد: إسرائيل تُعلن بدء بناء الجدار العلوي على الحدود مع غزة

شاهد: إسرائيل تُعلن بدء بناء الجدار العلوي على الحدود مع غزة

نتنياهو: إسرائيل ستشن هجوماً على القطاع إذا لم يتم الهدوء

نتنياهو: إسرائيل ستشن هجوماً على القطاع إذا لم يتم الهدوء

قائمة المرشحين المفضلين لدى نتنياهو بانتخابات الكنيست

قائمة المرشحين المفضلين لدى نتنياهو بانتخابات الكنيست

مادورو يؤيد إجراء انتخابات تشريعية مُبكرة في فنزويلا

مادورو يؤيد إجراء انتخابات تشريعية مُبكرة في فنزويلا

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بطرد عشرات العائلات في الأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بطرد عشرات العائلات في الأغوار الشمالية

&#34;حماس&#34; و&#34;الجهاد الإسلامي&#34; ترحبان بالدعوة المصرية لزيارة القاهرة

"حماس" و"الجهاد الإسلامي" ترحبان بالدعوة المصرية لزيارة القاهرة

الاحتلال يرفض السماح للحاجة &#34;نعمة الجوراني&#34; بمغادرة القطاع للعلاج بالضفة الغربية

الاحتلال يرفض السماح للحاجة "نعمة الجوراني" بمغادرة القطاع للعلاج بالضفة الغربية

الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة بالعدوان الأخير على غزة

الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة بالعدوان الأخير على غزة

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم ويناشدون الرئيس عباس

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم ويناشدون الرئيس عباس

إسماعيل يدعو لتدخل دولي لوقف حرب الاحتلال الشعواء على المنهاج الفلسطيني

إسماعيل يدعو لتدخل دولي لوقف حرب الاحتلال الشعواء على المنهاج الفلسطيني

الشرطة تضبط ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل

الشرطة تضبط ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يُغادر غزة إلى القاهرة

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يُغادر غزة إلى القاهرة

منوعات

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل &#34;دبي&#34;

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل "دبي"

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة

أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة

نقابة الموسيقيين التونسيين تلاحق فنانًا بسبب ما فعله في إسرائيل

نقابة الموسيقيين التونسيين تلاحق فنانًا بسبب ما فعله في إسرائيل

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورتها مع شاب وسط هجوم حاد

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورتها مع شاب وسط هجوم حاد

عربي

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى &#34;إسرائيل&#34;

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

شاهد.. الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف

شاهد.. الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف

المعارضة السودانية تُصعّد: العودة إلى المنازل تعني الموت جُبنًا

المعارضة السودانية تُصعّد: العودة إلى المنازل تعني الموت جُبنًا