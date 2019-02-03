الاحتلال يخطر بطرد عشرات العائلات في الأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات العائلات الفلسطينية، بالطرد من مساكنها في عدة مناطق بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال أخطرت 18 عائلة تضم (93) فردا، من الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس، بالطرد من منازلهم في السادس، والثاني عشر من الشهر الحالي، من العاشرة صباحا، حتى الخامسة مساء؛ بهدف التدريبات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن الاحتلال أخطر أيضا (32) عائلة تضم (218) فردا، تسكن مناطق " خربة البرج" و"الميتة" و"حمامات المالح"؛ بهدف التدريبات العسكرية، في السادس من الشهر الحالي من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء؛ للهدف ذاته".