شؤون فلسطينية

"حماس" و"الجهاد الإسلامي" ترحبان بالدعوة المصرية لزيارة القاهرة

"حماس" و"الجهاد الإسلامي" ترحبان بالدعوة المصرية لزيارة القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركتي حماس والجهاد الإسلامي بدعوة الوفد الأمني المصري، الذي زار غزة، لزيارة القاهرة منتصف الأسبوع الجاري، ووصفت حماس تلك الزيارة المزمعة بأنها مهمة كونها تأتي في توقيت حساس للقضية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في تصريحات لمراسل فضائية "الغد"، إن هناك زيارة في الأيام القليلة القادمة لوفد من الحركة للقاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية،  ليبحث مع الإخوة المصريين ملفات مهمة.

وأوضح قاسم أن الوفد الحمساوي سيناقش تفاصيل التفاهمات مع الاحتلال وسائر الفصائل، وأيضا دور مصر في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث ئسإمكانية استئناف الجهود لترتيب البيت الفلسطيني.

من جانبها أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" قبولها للدعوة المصرية التي من خلالها يمكن وضع النقاط على الحروف لطبيعة المرحلة القادمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح الناطق باسم الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، أن وفداً من الحركة سيذهب للقاهرة خلال الأيام القادمة، لمناقشة الوضع الفلسطيني وكل ما يمكن أن يُقدم لخدمة الفلسطينيين في هذا الوقت الحساس من عمر القضية.


 

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