الاحتلال يرفض السماح للحاجة "نعمة الجوراني" بمغادرة القطاع للعلاج بالضفة الغربية



ويذكر انه كان من المقرر سفرها بتاريخ 27كانون الثاني/ يناير 2019 للعلاج لمستشفى رام الله الحكومي لكن حتى اللحظة لم يوافق الاحتلال لها بالسماح بالسفر للعلاج وتقدم الحاجة نعمة الجوراني مناشدة للسيد الرئيس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ التدخل لمساعدتها بالسفر للعلاج في رام الله.





رفض الإحتلال السماح للحاجة نعمة الجوراني ام العبد مغادرة قطاع غزة للعلاج في مستشفى رام الله الحكومي حيث قرر الاطباء المعالجين في غزة عملية جراحية لها في العمود الفقري وتركيب شرائح بسبب انزلاق حاد في الفقرات الرابعة والخامسة.