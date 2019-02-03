دولي

شاهد: إسرائيل تُعلن بدء بناء الجدار العلوي على الحدود مع غزة

شاهد: إسرائيل تُعلن بدء بناء الجدار العلوي على الحدود مع غزة
آليات إسرائيلية على الحدود مع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الجيش الإسرائيلية: إن مرحلة بناء الجدار "فوق الأرضي" على الحدود مع قطاع غزة، بدأت يوم الخميس الماضي.

وأضافت وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية: أنه سيتم بناء الجدار على طول مساره، الذي تم بناؤه تحت الأرض ضد الأنفاق، وسيكون طوله 65 كم وارتفاعه 6 أمتار.

وأفادت وزارة الجيش، أن العمل في الحاجز الأرضي سيستمر بالتوازي مع السياج العلوي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إقامته نهاية العام الجاري، حسب ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

 

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