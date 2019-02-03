شاهد: إسرائيل تُعلن بدء بناء الجدار العلوي على الحدود مع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الجيش الإسرائيلية: إن مرحلة بناء الجدار "فوق الأرضي" على الحدود مع قطاع غزة، بدأت يوم الخميس الماضي.
وأضافت وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية: أنه سيتم بناء الجدار على طول مساره، الذي تم بناؤه تحت الأرض ضد الأنفاق، وسيكون طوله 65 كم وارتفاعه 6 أمتار.
وأفادت وزارة الجيش، أن العمل في الحاجز الأرضي سيستمر بالتوازي مع السياج العلوي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إقامته نهاية العام الجاري، حسب ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.
قالت وزارة الجيش الإسرائيلية: إن مرحلة بناء الجدار "فوق الأرضي" على الحدود مع قطاع غزة، بدأت يوم الخميس الماضي.
وأضافت وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية: أنه سيتم بناء الجدار على طول مساره، الذي تم بناؤه تحت الأرض ضد الأنفاق، وسيكون طوله 65 كم وارتفاعه 6 أمتار.
وأفادت وزارة الجيش، أن العمل في الحاجز الأرضي سيستمر بالتوازي مع السياج العلوي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إقامته نهاية العام الجاري، حسب ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.
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