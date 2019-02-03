شاهد: إسرائيل تُعلن بدء بناء الجدار العلوي على الحدود مع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الجيش الإسرائيلية: إن مرحلة بناء الجدار "فوق الأرضي" على الحدود مع قطاع غزة، بدأت يوم الخميس الماضي.وأضافت وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية: أنه سيتم بناء الجدار على طول مساره، الذي تم بناؤه تحت الأرض ضد الأنفاق، وسيكون طوله 65 كم وارتفاعه 6 أمتار.وأفادت وزارة الجيش، أن العمل في الحاجز الأرضي سيستمر بالتوازي مع السياج العلوي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إقامته نهاية العام الجاري، حسب ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.