شؤون فلسطينية

الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة بالعدوان الأخير على غزة

الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة بالعدوان الأخير على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد محمد الحساينة، أنه تم إنجاز ما نسبته 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً خلال عدوان عام 2014م على غزة، كما أعلن عن مشروع إنشاء (111) وحدة وسكنية، وتوقيع عقود المستفيدين من المنحة الألمانية، أصحاب المنازل المهدمة كلياً بقيمة (23) مليون دولار، ضمن المنحة الألمانية.

وقال الحساينة: خلال مؤتمر صحفي، تخلل توقيع عقود المشاريع والمنحة الألمانية: وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، واصلنا العمل ليل نهار، وكانت التوجيهات بإعطاء ملف إعادة الإعمار أولوية على أجندة حكومة الوفاق الوطني، حيث واجهت الوزارة الكثير من التحديات والعقبات وحولت الدمار إلى إعمار.

وقال الحساينة: قمنا بإعادة إعمار (9308) وحدة سكنية مهدمة كلياً بقيمة (347) مليون دولار، وإصلاح 100 ألف وحدة سكنية بقيمة (205) ملايين دولار، وقمنا بترميم 17 برجاً متضرراً بشكل جزئي، وبإنجاز هذه المشروعات، نكون قد أنهينا إعادة إعمار حي الندى بالكامل، وننتظر حالياً موافقة روما لطرح العطاء الخاص بمشروع إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي.

وأضاف الحساينة: أما في قطاع الإسكان، فقد نفذنا مشروعات إسكانية بقيمة 200 مليون دولار، شملت بناء مدن وأحياء سكنية جديدة، وجزء آخر من هذه المشاريع بقيمة 19 مليون دولار، تم تخصيصه لترميم منازل الفقراء.

وأوضح الحساينة، أنه بخصوص المنحة الكويتية، فقد أنجزنا المنحة الكويتية بالكامل، فيما يخص قطاع الإسكان، حيث انتهينا من إعادة إعمار 2,253 وحدة سكنية بقيمة 75 مليون دولار، وشملت المنحة الكويتية تخصيص مبلغ بقيمة 60 مليون دولار لقطاع المياه، وقد تم طرح العطاء الخاص بالخط الناقل للمياه الإضافية من الجانب الإسرائيلي في خانيونس والمنطقة الوسطى.

وقال الحساينة: تم إنجاز 93 مشروعاً لتأهيل وإنشاء الطرق بقيمة إجمالية 48 مليون دولار في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتم طرح 516 عطاء حكومياً في المحافظات الشمالية والجنوبية بقيمة إجمالية 407 ملايين دولار، كما تم تنفيذ 120 مشروعاً لإنشاء وصيانة وتأهيل المباني العامة والمرافق الحكومية بقيمة 103 ملايين دولار في المحافظات الشمالية والجنوبية، ويجري حالياً تنفيذ 33 مشروعاً في المحافظات الشمالية بقيمة 53 مليون دولار.

وقال الحساينة: إننا في هذا الحفل، نوقع عقوداً جديدة، ضمن المنحة الإيطالية، لتنفيذ مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية جديدة في حي الندى، الذي تعرض للتدمير في العدوان الأخير على غزة بقيمة 3.4 مليون يورو، كما نوقع عقود المستفيدين من المنحة الألمانية بقيمة 23 مليون دولار من خلال مؤسسة (UNOPS) لأصحاب المنازل المهدمة كلياً.

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