عربي

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي قبل قليل النقاب عن اعتقال قواته الليلة الماضية شخصَيْن تسللا عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال موقع القناة 7 العبرية الذي أورد الخبر إن الجيش لم يضبط بحوزة المعتقلَيْن أي أسلحة، وقد نُقلا إلى جهة مجهولة للتحقيق معهما.






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