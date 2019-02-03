اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي قبل قليل النقاب عن اعتقال قواته الليلة الماضية شخصَيْن تسللا عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية.
وقال موقع القناة 7 العبرية الذي أورد الخبر إن الجيش لم يضبط بحوزة المعتقلَيْن أي أسلحة، وقد نُقلا إلى جهة مجهولة للتحقيق معهما.
كشف الجيش الإسرائيلي قبل قليل النقاب عن اعتقال قواته الليلة الماضية شخصَيْن تسللا عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية.
وقال موقع القناة 7 العبرية الذي أورد الخبر إن الجيش لم يضبط بحوزة المعتقلَيْن أي أسلحة، وقد نُقلا إلى جهة مجهولة للتحقيق معهما.
التعليقات