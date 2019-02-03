اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"



وقال موقع القناة 7 العبرية الذي أورد الخبر إن الجيش لم يضبط بحوزة المعتقلَيْن أي أسلحة، وقد نُقلا إلى جهة مجهولة للتحقيق معهما.















رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي قبل قليل النقاب عن اعتقال قواته الليلة الماضية شخصَيْن تسللا عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي الإسرائيلية.