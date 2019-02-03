شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي: مصر استدعت "حماس" و"الجهاد" لترتيب دخول السولار والدخان والمعسل

الإعلام الإسرائيلي: مصر استدعت "حماس" و"الجهاد" لترتيب دخول السولار والدخان والمعسل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الإعلام الإسرائيلي، أنباء تتحدث عن سبب استدعاء وفدي حماس والجهاد الإسلامي إلى مصر، وهو لفرض التهدئة، وترتيب دخول بضائع من مصر من بوابة صلاح الدين، كغاز الطهي، والدخان، والمعسل، والمحروقات السولار، والبنزين.

يُذكر، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد غادر قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، على رأس وفد من الحركة إلى مصر، فيما وصول الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، على رأس وفد من المكتب السياسي للحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر تقرير لموقع (والا) الإسرائيلي، أن الأسباب التي تجعل حماس لا تريد التصعيد، هو تمكنها من التغلب على عقبة الأموال القطرية، والاستمرار في نقل البضائع من مصر إلى قطاع غزة، كما أن حركة الجهاد الإسلامي، تُريد قطعة من الكعكة.

وأرجع التقرير، أن تحسن الحال، سيكون بسبب مرور البضائع من بوابة صلاح الدين في رفح من مصر، وتولي حماس السيطرة على آلية لنقل البضائع وجبي الضرائب من المنتجات المختلفة مثل الدخان والتبغ والمعسل في غزة، إضافة إلى الوقود والغاز من مصر، حيث ستجبي حماس مئات الملايين من الدولارات، على حد قولهم. 

وكشف عن أن إحدى القضايا ستكون حول معبر رفح، وجهود حماس للحفاظ على الوضع الراهن، حتى فتح معبر للمسافرين.

وختم التقرير، أن هذا هو أحد الأسباب أن حماس لا تريد أن تصل إلى نقطة التصعيد مع إسرائيل، وتفرض التهدئة.

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