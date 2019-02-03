طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأحد، عن آلية وكشف السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين.وقالت الداخلية: ان السفر غداً الاثنين عبر معبر رفح، سيكون للحافلتين الرابعة والخامسة + الحافلة السادسة حتى الرقم (50) من كشف (1/31).وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.وشددت على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.