طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأحد، عن آلية وكشف السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين.
وقالت الداخلية: ان السفر غداً الاثنين عبر معبر رفح، سيكون للحافلتين الرابعة والخامسة + الحافلة السادسة حتى الرقم (50) من كشف (1/31).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
وشددت على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأحد، عن آلية وكشف السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين.
وقالت الداخلية: ان السفر غداً الاثنين عبر معبر رفح، سيكون للحافلتين الرابعة والخامسة + الحافلة السادسة حتى الرقم (50) من كشف (1/31).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
وشددت على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
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