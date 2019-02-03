لإجراء مباحثات مع المصريين.. زيادة النخالة يصل القاهرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، ظهر اليوم الأحد، عن وصول الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، على رأس وفد من المكتب السياسي للحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة رسمية؛ لإجراء محادثات مع الجانب المصري.وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قطاع غزة على رأس وفد من الحركة إلى مصر.