موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم ويناشدون الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنواصل العاملون في المعاهد الازهرية، احتجاجاتهم لليوم السابع علي التوالي، وذلك باستمرار التعليق الجزئي للدوام.وناشد الموظفون، خلال احتجاجهم الرئيس محمود عباس، للتدخل العاجل لتحقيق مطالبهم العادلة ورفع الظلم عنهم وحمايتهم من التهديدات التي يواجههم بها عميد المعاهد الازهرية، من قطع رواتب، وفصل من الخدمة ونقل تعسفي وتشكيل لجان تحقيق، للتراجع عن مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.