شؤون فلسطينية

إسماعيل يدعو لتدخل دولي لوقف حرب الاحتلال الشعواء على المنهاج الفلسطيني

إسماعيل يدعو لتدخل دولي لوقف حرب الاحتلال الشعواء على المنهاج الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا محمود اسماعيل، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان له اليوم الأحد، إلى تظافر الجهود الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، لمناصرة الكفاح المقدس الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، للحفاظ على عروبة الفكر والذاكرة في أذهان أبناءنا الطلبة، في ظل الحرب الشعواء التي يمارسها الاحتلال تجاه المناهج الفلسطينية.

وأوضح إسماعيل بأن هذه الحرب تهدف لحصار الوزارة بذراع وعيها، المتمثل بالمنهاج الفلسطيني في مناطق العاصمة القدس خاصة، وفي كافة المدارس الفلسطينية، عن طريق الضغط على برلمانيين حول العالم لإدانة هذا المنهاج ووصفه بالمحرض، وبالتالي قطع المساعدات والدعم عنه، بعد أن انتصر العالم وخاصة الدول الأوروبية له والتصويت عليه ومنحه الثقة، وذلك سعياً لفرض مناهجه التهويدية والمزيفة، من أجل محو الوعي والذاكرة الفلسطينية من عقول الطلبة وإجبارهم على تلقي رسائل مشوهة ومفبركة من قبل الاحتلال.

وأشار إسماعيل إلى ضرورة الوقوف بقوة مع الوزارة وعدم إهمال هذه القضية الهامة والمصيرية في نضال الشعب الفلسطيني المستمر والهادف لنيل الحرية بكافة أشكالها، ومن أهمها الحق الطبيعي باختيار المناهج التي تتناسب مع تاريخنا العريق والفكر العربي الأصيل، والمرتبط بهذه الشواهد والدلائل التي أبت أن تمحى رغم المحاولات المستمرة للاحتلال لتشويهها وتحريفها.

وفي ذات السياق أوضح أيضاً بأن اللجنة الوطنية ستكرس جهودها وعضويتها في كافة المنظمات وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة"الإيسيسكو" والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، لتوسيع رقعة الدعم لمساعي وزارة التعليم العالي الفلسطينية، في سبيل إجهاض الحملة الاحتلالية ضد المناهج.

وجاء ذلك بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن حملة "إسرائيلية" جديدة، يهدف الاحتلال من خلالها لضرب المناهج الفلسطينية عن طريق مؤسسات صهيونية يقودها عملاء سابقون في الموساد وجنرالات عاملين في صفوف الاحتياط أو متقاعدين؛ لمهاجمة المنهاج الفلسطيني والنيل منه، إذ يحاول هؤلاء عبر اختلاق الذرائع والحجج الواهية؛ وصم المنهاج الفلسطيني بالمحرض.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يرفض السماح للحاجة &#34;نعمة الجوراني&#34; بمغادرة القطاع للعلاج بالضفة الغربية

الاحتلال يرفض السماح للحاجة "نعمة الجوراني" بمغادرة القطاع للعلاج بالضفة الغربية

الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة بالعدوان الأخير على غزة

الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة بالعدوان الأخير على غزة

الإعلام الإسرائيلي: مصر استدعت &#34;حماس&#34; و&#34;الجهاد&#34; لترتيب دخول السولار والدخان والمعسل

الإعلام الإسرائيلي: مصر استدعت "حماس" و"الجهاد" لترتيب دخول السولار والدخان والمعسل

قيادي بحماس يكشف أهم الملفات التي سيبحثها وفد الحركة في القاهرة

قيادي بحماس يكشف أهم الملفات التي سيبحثها وفد الحركة في القاهرة

طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

لإجراء مباحثات مع المصريين.. زيادة النخالة يصل القاهرة

لإجراء مباحثات مع المصريين.. زيادة النخالة يصل القاهرة

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم ويناشدون الرئيس عباس

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم ويناشدون الرئيس عباس

الشرطة تضبط ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل

الشرطة تضبط ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يرفض السماح للحاجة &#34;نعمة الجوراني&#34; بمغادرة القطاع للعلاج بالضفة الغربية

الاحتلال يرفض السماح للحاجة "نعمة الجوراني" بمغادرة القطاع للعلاج بالضفة الغربية

الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة بالعدوان الأخير على غزة

الحساينة: أنجزنا 90% من إعادة إعمار المنازل المدمرة بالعدوان الأخير على غزة

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم ويناشدون الرئيس عباس

موظفو المعاهد الأزهرية يواصلون احتجاجاتهم ويناشدون الرئيس عباس

إسماعيل يدعو لتدخل دولي لوقف حرب الاحتلال الشعواء على المنهاج الفلسطيني

إسماعيل يدعو لتدخل دولي لوقف حرب الاحتلال الشعواء على المنهاج الفلسطيني

الشرطة تضبط ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل

الشرطة تضبط ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يُغادر غزة إلى القاهرة

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يُغادر غزة إلى القاهرة

الإعدام لمُدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

الإعدام لمُدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

ادعيس: أكثر من 100 اعتداء وانتهاك للأقصى والإبراهيمي خلال كانون الثاني

ادعيس: أكثر من 100 اعتداء وانتهاك للأقصى والإبراهيمي خلال كانون الثاني

منوعات

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل &#34;دبي&#34;

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل "دبي"

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة

أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة

نقابة الموسيقيين التونسيين تلاحق فنانًا بسبب ما فعله في إسرائيل

نقابة الموسيقيين التونسيين تلاحق فنانًا بسبب ما فعله في إسرائيل

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورتها مع شاب وسط هجوم حاد

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورتها مع شاب وسط هجوم حاد

عربي

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى &#34;إسرائيل&#34;

اعتقال شخصَيْن حاولا التسلل من الأردن إلى "إسرائيل"

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

شاهد.. الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف

شاهد.. الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف

المعارضة السودانية تُصعّد: العودة إلى المنازل تعني الموت جُبنًا

المعارضة السودانية تُصعّد: العودة إلى المنازل تعني الموت جُبنًا