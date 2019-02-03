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الشرطة تضبط ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل

الشرطة تضبط ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل بالخليل
مخدرات
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم ما يقارب كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل في مدينة يطا جنوب الخليل وألقت القبض على 3 أشخاص من المشتبه بهم . 

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بانه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المخدرات داخل منزله بمدينة يطا , على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات " .  

وأضاف البيان بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة على كمية من المواد المخدرة كانت عبارة عن كمية من مادة الحشيش المخدر وكمية أخرى من مادة الماريجوانا المخدرة حيث بلغ وزن المضبوطات قرابة 800 غرام بالإضافة للعثور على مجموعة من أدوات التعبئة والتغليف ومبلغ من المال يقدر بــ 300 شيكل من الأموال المستخدمة في عملية بيع وترويج المخدرات، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه المواد والقبض على 3 أشخاص داخل المنزل .  

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

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