وفد من حركة حماس برئاسة هنية يُغادر غزة إلى القاهرة



وأعلنت قناة القدس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، غادر قطاع غزة على رأس وفد من الحركة إلى مصر.



وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية، قد أعلن أن وفدًا من حركة حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، هذا الأسبوع.



وأوضح، أنه سيجري خلال الزيارة، بحث "مجمل الحالة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسُبل مواجهة التحديات، وترتيب البيت الداخلي".

رام الله - دنيا الوطنغادر وفد من حركة حماس، اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح، متوجهاً إلى مصر.