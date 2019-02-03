الإعدام لمُدان بقتل الطفل أحمد فرج الله



وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان (ع/ ف) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل الطفل المغدور أحمد موسى فرج الله، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة الأدوات المضبوطة، وذلك عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام، وهي القتل قصداً، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، وذلك خلافاً لمواد القانون.



وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة، تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة.



يشار إلى أن الطفل فرج الله، والبالغ من العمر (9 أعوام) قتل بتاريخ 28/11/2009 في المنطقة الوسطى، على يد الجاني بآلة حادة.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية دير البلح، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.