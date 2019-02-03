اعتقال فلسطيني بزعم حيازته سكيناً قرب المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطناعتقل الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، شاباً فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل.وذكر موقع 0404 العبري بأن الجيش أوقف المشتبه به وعثر على سكين بحوزته قرب المسجد الإبراهيمي.وادعى الموقع أن المعتقل أخبر الجنود أنه كان ينوي تنفيذ هجوم طعن لكنه تراجع عن ذلك.