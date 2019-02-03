الجهاد الإسلامي تُعلق على فيديو قنص الجندي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن أي اعتداء على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، سيكون للمقاومة رد عليه.وقال مسؤول الاعلام في حركة الجهاد الاسلامي، داوود شهاب، وفق ما نقلت عنه قناة (الميادين): "هنالك توافق بين الفصائل في الرد على أي اعتداء اسرائيلي.وأضاف شهاب، في تعليقه على مقطع الفيديو، الذي نشرته وسائل الإعلام، بالقول: هذا الشريط، يؤكد اعتداء الجندي على الفلسطيني ما حتم على المقاومة الرد لآن دمنا ليس رخيصاً.وأوضح أن اعتداء الجندي الإسرائيلي، حتم على المقاومة الرد ميدانيًا، مضيفًا : "لم تنفع كل مناشداتنا في وقف الاعتداءات على شعبنا والتحقيق الدولي في جرائم الاحتلال، وهذا يتطلب من الأمم المتحدة التدخل".