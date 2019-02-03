وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات جيوس من المشاريع التنموية التطويرية

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، على احتياجات بلدية جيوس من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي، ومتابعته اليومية مع المواطنين والجهات ذات العلاقة.جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه اليوم الأحد، مع رئيس بلدية جيوس بهجت الجيوسي، وطاقم من البلدية، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، عمر سمحة، ومدير عام المشاريع، المهندس عمر شرقية.واستعرض الجيوسي، أبرز الاحتياجات من المشاريع، وخاصة مشاريع البنية التحتية، وقضايا المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوسعة المخطط الهيكلي، ومناقشة إمكانية تنفيذ مشروع استثماري في مجال الطاقة، وغيرها من القضايا والمشاريع.بدوره، أكد الأعرج، أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل توفير الدعم المالي اللازم؛ لتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى دعمها لمساعي البلدية في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية محلية، تسهم في زيادة الإيرادات المالية للبلدية، وبالتالي تمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين على النحو الأفضل.وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة بمتابعة كافة الاحتياجات التي تم طرحها خلال اللقاء، وإجراء زيارة ميدانية للإطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع والاحتياجات، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.