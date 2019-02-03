فلسطين تُشارك بالاجتماعات التحضيرية للدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

بدأت، اليوم الأحد، في الجامعة العربية الاجتماعات التحضيرية للدورة 103 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، التي من المقرر أن تعقد على المستوى الوزاري الخميس المقبل، بمشاركة دولة فلسطين.





وترأس الوفد الفلسطيني في الاجتماع: وكيل مساعد لشؤون المديريات بوزارة التنمية الاجتماعية، أنور حمام، ومسؤول ملف قطاع الشؤون الاجتماعية بمندوبية فلسطين بالجامعة المستشار جمانة الغول.





وعقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مدير إدارة المنظمات العربية والدولية بالمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان عماد العجمي، بمشاركة كبار مسؤولي الوزارات المعنية بالملف الاجتماعي بالدول الأعضاء، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة.





وناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (الجوانب الاجتماعية).





كما ناقش الاجتماع الجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية (الدورة 30) المقررة في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في بيروت في يناير الماضي، كما تابع الاجتماع تنفيذ الجوانب الاجتماعية لقرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة (مالابو بغينيا الاستوائية) نوفمبر 2016.





كما ناقش الاجتماع النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ديسمبر الماضي، كما ناقش الاجتماع طلبا مقدما من العراق حول وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال من العصابات الإرهابية.





وقدم العراق مشروع قرار للجنة الاجتماعية بإنشاء مركز إقليمي لإعادة دمج الأطفال الذين تم استغلالهم من قبل تنظيم الدولة في المجتمع من خلال توفير البرامج التأهيلية والتوعوية والتدريبية.

رام الله - دنيا الوطن