الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم حيازته سكينًا في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيًا، قرب الحرم الإبراهيمي، في مدينة الخليل بزعم حيازته سكينًا.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، المواطن، أثناء سيره، فيما زعم موقع (0404) الإسرائيلي، أن الفلسطيني، عثر معه على سكين.يتبع..