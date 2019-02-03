تنفيذية المنظمة تجتمع الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الثلاثاء المقبل، للبحث في مجموعة من القضايا، التي تم تأجيلها في الفترة الماضية.وقال أبو يوسف: إن هجوم المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات على القيادة، يأتي في سياق التحالف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة الاحتلال، وضمن معاداة حقوق الشعب الفلسطيني.وأكد أيو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الحرب المفتوحة ضد القيادة وشعبنا من قبل تل أبيب وواشنطن، لن تؤتي ثمارها، مشدداً على أنه لن يكون هناك أية مساومة أو تنازل عن حقوق الفلسطينيين.