عاجل

  • محكمة بداية دير البلح تصدر حكما بالاعدام على مدان بقتل طفل قبل 10 أعوام

  • القدس: اسماعيل هنية يغادر قطاع غزة على رأس وفد من الحركة الى مصر

شؤون فلسطينية

في ذكراه الأولى.. والدة "أحمد جرار" تروي تفاصيل يوم استشهاده

في ذكراه الأولى.. والدة "أحمد جرار" تروي تفاصيل يوم استشهاده
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
"الله يرضى عليه.. الله يرضى عليه".. بهذه الكلمات استذكرت أم صهيب جرار، والدة الشهيد أحمد جرار، الذي أذاق الاحتلال الويلات والعذابات.

"دنيا الوطن"، بدورها، شاركت والدة الشهيد أحمد، الذكرى الأولى لاستشهاده وخرجت بالتالي..

قالت أم صهيب: "الحمد الله رب العالمين، الذي ألهمنا القوة والصبر، أشعر أنه ووالده موجودان معي، سبحان الله فراق الشهيد يختلف عن فراق الذي يموت موتة عادية، حيث أشعر".

وحول يوم استشهاده، قالت أم صهيب: "خرج أحمد من البيت، لم أكن أدري أنه كان مطارداً من الاحتلال الإسرائيلي، فخرج من البيت على أساس أنه سيعود مرة أخرى، قلت له: (لا تتأخر في مشوارك عشان بكرة عليك شغل)، ولم تمر نصف ساعة إلا ووجدت جيش الاحتلال يحاصر منزلنا".

وأضافت: "لم اشاهده يوم استشهاده، حيث أشعر حالياً أنه مسافر، والحمد الله ربنا صبرنا على فراقه وعلى فراق والده".

وفيما يتعلق بشعورها عندما علمت أن ابنها أحمد كان مطارداً من قبل قوات الاحتلال وأنه نفذ عملية، قالت أم صهيب: "كان حلماً بالنسب لي، حيث دعوت له، فلم أكن أعلن مصيره، هل تم اعتقاله أم استشهد".

وأضافت: "يوم استشهاد أحمد، تلقيت العديد من الاتصالات، كنت مرتاحة القلب، وقلت: (أنا مش حاسة إنو أحمد استشهد، ولكن حاسة إنو قلبي مرتاح)، فيوم استشهاده، صليت الفجر، وكان الجيش محاصر المنزل، ولم أتوقع أنهم قادمون من أجل أحمد".

وتابعت أم صهيب: "يوم أن حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلي، لم يخطر ببالي نهائياً أنه من أجل أحمد، وتساءلت ماذا يريد جيش الاحتلال من منزلي، وطوال فترة الليل ونحن محاصرون في غرفة واحدة من المنزل، إلى أن قرر الاحتلال هدم المنزل".

وفي السياق ذاته، أكدت والدة الشهيد أحمد، أنها عندما علمت بأنه نفذ العملية واستشهد، تفاجأت كما تفاجأ أي أحد، ولفتت إلى أن الجيران أبلغوها أن أحمد وراء تنفيذ العملية، فردت عليهم بالنفي، حيث إن حياته طبيعية.

وحول شخصية أحمد، أكدت والدته أنه ذو شخصية قوية، حيث تخرج من الجامعة بتخصص إدارة المستشفيات، ولكنه لم يجد وظيفة في مجال تخصصه، فاضطر لأن يعمل عاملاً في سوبرماركت، ولم يكن متزوجاً.

يشار إلى أن الشاب أحمد نصر جرار، استشهد يوم 6 شباط/ فبراير لعام 2018، في مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية اليامون بجنين، وذلك بعد مطاردة دامت نحو شهر، حيث اتهمته إسرائيل بتنفيذ عملية إطلاق نار في التاسع مع كانون الثاني/ يناير 2018، قرب مدينة نابلس، أسفرت عن مقتل مستوطن.

وقد حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم استشهاده، مبنى بقرية اليامون بأعداد كبيرة. 

وحسب رواية جيش الاحتلال، فإنه تقدم بقوات خاصة معززة بالمروحيات والكوماندوز، وحاصر المنزل المهجور، الذي كان يتواجد فيه أحمد، واشتبك معهم، إلى أن أُعلن عن استشهاده.

أخبار ذات صلة

الإعدام لمُدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

الإعدام لمُدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

اعتقال فلسطيني بزعم حيازته سكيناً قرب المسجد الإبراهيمي

اعتقال فلسطيني بزعم حيازته سكيناً قرب المسجد الإبراهيمي

الجهاد الإسلامي تُعلق على فيديو قنص الجندي الإسرائيلي

الجهاد الإسلامي تُعلق على فيديو قنص الجندي الإسرائيلي

وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات جيوس من المشاريع التنموية التطويرية

وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات جيوس من المشاريع التنموية التطويرية

فلسطين تُشارك بالاجتماعات التحضيرية للدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

فلسطين تُشارك بالاجتماعات التحضيرية للدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم حيازته سكينًا في الخليل

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم حيازته سكينًا في الخليل

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

تنفيذية المنظمة تجتمع الثلاثاء المقبل

تنفيذية المنظمة تجتمع الثلاثاء المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

سلطة فلسطينية بلا حكومة

سلطة فلسطينية بلا حكومة

شؤون فلسطينية

الإعدام لمُدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

الإعدام لمُدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات جيوس من المشاريع التنموية التطويرية

وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات جيوس من المشاريع التنموية التطويرية

فلسطين تُشارك بالاجتماعات التحضيرية للدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

فلسطين تُشارك بالاجتماعات التحضيرية للدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم حيازته سكينًا في الخليل

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم حيازته سكينًا في الخليل

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

أسير يروي لحظات التنكيل به من قبل 15 جندياً إسرائيلياً عند اعتقاله

أسير يروي لحظات التنكيل به من قبل 15 جندياً إسرائيلياً عند اعتقاله

الحسيني: تمديد إغلاق الغرفة التجارية بالقدس.. مخطط لمحو الطابع السيادي الفلسطيني

الحسيني: تمديد إغلاق الغرفة التجارية بالقدس.. مخطط لمحو الطابع السيادي الفلسطيني

الاحتلال يُهمل الحالة الصحية للأسير خرابيش وتَحسُّن على صحة حريبات

الاحتلال يُهمل الحالة الصحية للأسير خرابيش وتَحسُّن على صحة حريبات

منوعات

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

أول ظهور لشهيرة بدون حجاب بصحبة سهير رمزي في حفل خيري

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل &#34;دبي&#34;

سخريةٌ عارمةٌ من إليسا بسبب رقصتها الغريبة في حفل "دبي"

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

أشهرهن أم كلثوم والسندريلا.. فنّانات لم تكن تعلم أنهن ضحايا زواج عُرفي

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

اتهام أكرم حسني بإهانة الصعايدة بسبب هذا الإعلان

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة

أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة

أسيل عمران ترد على السخرية من عيب في وجهها ظهر بوضوح لأول مرة

نقابة الموسيقيين التونسيين تلاحق فنانًا بسبب ما فعله في إسرائيل

نقابة الموسيقيين التونسيين تلاحق فنانًا بسبب ما فعله في إسرائيل

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورتها مع شاب وسط هجوم حاد

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورتها مع شاب وسط هجوم حاد

عربي

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

شاهد.. الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف

شاهد.. الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف

المعارضة السودانية تُصعّد: العودة إلى المنازل تعني الموت جُبنًا

المعارضة السودانية تُصعّد: العودة إلى المنازل تعني الموت جُبنًا

ارتفاع أعداد المصابين بانفلونزا الخنازير في المغرب

ارتفاع أعداد المصابين بانفلونزا الخنازير في المغرب