الزق: حماس تُريد تأسيس دُويلة بائسة بقطاع غزة تطبيقاً لـ (صفقة القرن)



وأوضح الزق لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن حكومة الوفاق الوطني، لم تتمكن من القيام بمهامها في قطاع غزة، لذلك لابد من تشكيل حكومة جدية لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا.



وبين الزق، أن حركة حماس، تعمل على فصل قطاع غزة عن الوطن، ضمن (صفقة القرن) الأمريكية، والعمل على تأسيس دُويلة بائسة في القطاع.



رام الله - دنيا الوطنشدد أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة من جميع فصائل منظمة التحرير من أجل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، بإجراء انتخابات برلمانية.