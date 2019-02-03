دولي

نتيناهو: إسرائيل ستشن هجوماً على القطاع إذا لم يتم الهدوء

نتيناهو: إسرائيل ستشن هجوماً على القطاع إذا لم يتم الهدوء
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل ستشن هجوماً في قطاع غزة، إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء على الحدود الجنوبية.

جاء حديث نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مضيفاً: أن حكومته لن تتردد في العمل أثناء الحملة الانتخابية، وفق ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وأرسلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، رسالة تهديد إلى حركة  حماس عبر المخابرات المصرية، تطالبها بوضع حد للتظاهرات على حدود قطاع غزة، وإلا فلن تتردد بشن عملية عسكرية، رغم اقتراب فترة الانتخابات الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت حكومة الاحتلال للوسطاء المصريين: "حذروا حركة حماس، إن الانتخابات ليست قيداً، ويمكننا اتخاذ قرارات صعبة أثناء الانتخابات، ونحن لا نخاف من الحرب".

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