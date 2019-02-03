أسير يروي لحظات التنكيل به من قبل 15 جندياً إسرائيلياً عند اعتقاله

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، شهادة الأسير عمار محمد شكارنة (21 عاماً) من بلدة نحالين قضاء بيت لحم، والذي تعرض للتنكيل والضرب المبرح من قبل عدد من جنود الاحتلال لحظة اعتقاله من منزله بتاريخ 24/1/2019.حيث قال شكارنة لمحامية الهيئة جاكلين فرارجة: "إن 15 جندياً مدججين بالسلاح، اقتحموا منزله بعد منتصف الليل، وقاموا بتخريب وتحطيم المنزل وتكسير محتوياته بشكل شبه كامل، ثم هجم عليه الجنود، وقاموا بضربه بشكل همجي على كافة أنحاء جسده والرأس".وأضاف: "بعد ذلك قاموا بتكبيلي من القدمين واليدين، وهم يواصلون ضربي وركلي، ثم قاموا بعصب عينيه وألقوه في أرضية الجيب العسكري، ونقلوه إلى مستوطنة (بيتار) وخلال الطريق، واصلوا ضربه والدوس عليه، وبقي داخل المستوطنة في ساحة ما يقارب 3 ساعات في البرد القارس قبل نقله إلى مركز توقيف عتصيون".كما قام المحقق خلال التحقيق معه بضربه على وجهه، وشد شعره وسبه بمسبات نابيه وتهديده لإجباره على الاعتراف.