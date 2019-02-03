شاهد: سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي

وظهر في الفيديو، ضابط إسرائيلي يطلق النار على المواطنين والمزارعين في الجانب الإسرائيلي في الجانب الإسرائيلي قبل عملية قنصه.

في ذات السياق، قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي مصعب البريم لـ "الميادين"، إن "العدو الإسرائيلي هو الذي يمارس أبشع أنواع الإرهاب بحق الفلسطينيين، لذلك نمارس حقنا في المقاومة".









ولفت البريم إلى أن هذا الشريط لا علاقة له بالجهاد الإسلامي، لكنه يؤكد حق الفلسطينيين في المقاومة ضد إرهاب "إسرائيل".



