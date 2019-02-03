شاهد: سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
بثت قناة الميادين، صباح اليوم الأحد، مقطع مصور يرصد عملية قنص سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ضابط إسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة، بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير المنصرم، وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عنها.
وظهر في الفيديو، ضابط إسرائيلي يطلق النار على المواطنين والمزارعين في الجانب الإسرائيلي في الجانب الإسرائيلي قبل عملية قنصه.
في ذات السياق، قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي مصعب البريم لـ "الميادين"، إن "العدو الإسرائيلي هو الذي يمارس أبشع أنواع الإرهاب بحق الفلسطينيين، لذلك نمارس حقنا في المقاومة".
ولفت البريم إلى أن هذا الشريط لا علاقة له بالجهاد الإسلامي، لكنه يؤكد حق الفلسطينيين في المقاومة ضد إرهاب "إسرائيل".
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