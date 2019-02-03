الإنتربول الفلسطيني: من يأتي ويُنهي ملفه سيكون حراً..ومن لا يأتي ستتم ملاحقته

رام الله - دنيا الوطنقال مدير المكتب الوطني لـ (إنتربول) في فلسطين العميد محمود صلاح الدين: إن إصدار الشرطة العربية مذكرة لإلقاء القبض على المتهمين محمد رشيد، ووليد النجاب، يأتي ضمن الاسماء التي تم رفعها عبر المنظمات الدولية.ودعا العميد صلاح الدين المطلوبين للقضاء الفلسطيني إلى العودة إلى فلسطين، ومتابعة قضياهم، مؤكداً أنه سيكون لهم حرية وحق توكيل المحامين، مضيفاً: "أن من يأتي وينهي ملفه سيكون حراً طليقاً، ومن لا يأتي ستتم ملاحقته أينما كان في الدول العربية أو الأجنبية".وأوضح العميد صلاح الدين لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن كل ما يرد من جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة والقضاء، سيتم متابعته لدى الجهات المختصة خارج فلسطين، من أجل جلبهم للقضاء الفلسطيني.