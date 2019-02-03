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الحسيني: تمديد إغلاق الغرفة التجارية بالقدس.. مخطط لمحو الطابع السيادي الفلسطيني

الحسيني: تمديد إغلاق الغرفة التجارية بالقدس.. مخطط لمحو الطابع السيادي الفلسطيني
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قرار تمديد إغلاق الغرفة التجارية في القدس المحتلة، بأنه يأتي في اطار مخطط الاحتلال لمحو كل ما يمثل الطابع السيادي الفلسطيني في المدينة المحتلة.

وأكد الحسيني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال لا تريد أي مؤسسة سيادية خدماتية فلسطينية في القدس، مشيراً إلى أن التغول الأخير خلال السنتين الماضيتين، جاء نتيجة الصلف الإسرائيلي والدعم الأمريكي.

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