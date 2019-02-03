الاحتلال ومستوطنوه نفذوا 395 انتهاكاً ضد الفلسطينيين خلال كانون الثاني

الرقم الحواجز الدائمة التاريخ المحافظة 1 اعتقال الشاب صالح العامر من كفر قليل بنابلس، على حاجز زعترة 1/1/2019 نابلس 2 إبلاغ الاحتلال إغلاق سيغلق حاجز حوارة بتاريخ 2/1/2019 من الساعة العاشرة وحتى العاشرة والنصف، بسبب حضور وفد هندسي اسرائيلي لتفقد الموقع و تحويل الطريق باتجاه معبر عورتا كبديل 1/1/2019 نابلس 3 منع 15 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني بحجة المنع الأمني 2/1/2019 أريحا 4 إغلاق حاجز حوارة 3/1/2019 نابلس 5 تراجعت سلطات الاحتلال عن قرار فتح حاجز الـDCO أو ما يسمى بحاجز بيت ايل- حاجز المحكمة"، صباح6/1/2019 أمام فئات محددة 5/1/2019 رام الله 6 منع 16 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني بالضفة الغربية المحتلة يوم الأحد بحجة المنع الأمني 7/1/2019 رام الله 7 اعتقلت علياء خطيب، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر وإصابتها بالقدم، على حاجز زعترة وأغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين 7/1/2019 نابلس 8 منع 11 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني بحجة المنع الأمني 8/1/2019 أريحا 9 وضعت مكعبات اسمنتية على شارع حواره الرئيسي في المفترق المعروف بـ مفترق "يتسهار" وتسببت قوات الاحتلال بأزمة سير خانقة في الاتجاهين وعلى الداخلين والخارجين من مدن جنين وطولكرم عبر المفترق 8/1/2019 نابلس 10 أعاقت حركة السير على حاجز زعترة، واحتجزت عددا كبيرا من مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية وتسببت بأزمة للخارجين منه 8/1/2019 نابلس 11 منع سفر 11 فلسطينيًا من معبر الكرامة بحجة المنع الأمني 10/1/2019 أريحا 12 اعتقلت المواطن زيد وليد عبد الرحيم القواسمة (21 عاما) أثناء مروره عبر حاجز الكونتينر 13/1/2019 الخليل 13 منع 9 مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة بحجة المنع الأمني 13/1/2019 أريحا 14 منع سفر 23 مواطنًا من معبر الكرامة بحجة المنع الأمني 14/1/2019 أريحا 15 اعتقال سلطان ابو مصطفى على حاجز حوارة 15/1/2019 نابلس 16 منع 23 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة

ونوّه المركز إلى تعاظم سياسة مصادرة المال من بيوت الفلسطينيين، حيث أشار مدير المركز عماد أبو عوّاد، إلى أنّ ديباجة أموال "إرهاب" باتت المسوغ الذي تعتمد عليه الدولة العبرية في سرقة مال الفلسطيني، الذي في جزء كبير منه يصل إلى جيوب الجنود بشكل مباشر ولا يتم تسجيله ضمن المصادرات.وأضاف أبو عوّاد إلى أنّ اطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، بات يعكس تحولهم إلى دولة داخل دولة، وفي الوقت الذي كانت تتخوف الدولة العبرية، إلى أنّ مساحة الحرية للمستوطنين قد تنعكس سلبا حتى على الامن الإسرائيلي، بات من الواضح أن قوّة التيار الاستيطاني في الحكومة، فرض أمراً واقعاً من المتوقع تفاقمه مستقبلاً.*انتهاكات الحواجز الدائمة:يشير رصد المركز لهذا الجانب، الى وجود عشرات الانتهاكات على حواجز جيش الاحتلال العسكرية الدائمة والطيارة، في مختلف أنحاء غزة و الضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة ، والتي تعتبر انتهاك لحق التنقل الآمن والمكفول حقوقياً.وتعمد الاحتلال بين الفينة والاخرى اغلاق الحواجز أمام حركة الفلسطينيين لإعاقتهم والتنغيص عليهم، وقطع أوصال وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، ويخنق قطاع غزة، ويقيد السفر إلى الخارج بحجة المنع الأمني.مركز القدس رصد انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين على الحواجز الدائمة خلال كانون الثاني، والتي تمثلت فيما يلي: