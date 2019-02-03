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شؤون فلسطينية

الاحتلال ومستوطنوه نفذوا 395 انتهاكاً ضد الفلسطينيين خلال كانون الثاني

الاحتلال ومستوطنوه نفذوا 395 انتهاكاً ضد الفلسطينيين خلال كانون الثاني
رام الله - دنيا الوطن
رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، انتهاكات الاحتلال المتعددة ضد الفلسطينيين خلال كانون الثاني المنصرم، والتي اشتملت على الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، واغلاق طرق رئيسية وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة اموال خاصة، والعديد اللامتناهي من الانتهاكات.

ونوّه المركز إلى تعاظم سياسة مصادرة المال من بيوت الفلسطينيين، حيث أشار مدير المركز عماد أبو عوّاد، إلى أنّ ديباجة أموال "إرهاب" باتت المسوغ الذي تعتمد عليه الدولة العبرية في سرقة مال الفلسطيني، الذي في جزء كبير منه يصل إلى جيوب الجنود بشكل مباشر ولا يتم تسجيله ضمن المصادرات.

وأضاف أبو عوّاد إلى أنّ اطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، بات يعكس تحولهم إلى دولة داخل دولة، وفي الوقت الذي كانت تتخوف الدولة العبرية، إلى أنّ مساحة الحرية للمستوطنين قد تنعكس سلبا حتى على الامن الإسرائيلي، بات من الواضح أن قوّة التيار الاستيطاني في الحكومة، فرض أمراً واقعاً من المتوقع تفاقمه مستقبلاً.
 
*انتهاكات الحواجز الدائمة:
يشير رصد المركز لهذا الجانب، الى وجود عشرات الانتهاكات على حواجز جيش الاحتلال العسكرية الدائمة والطيارة، في مختلف أنحاء غزة و الضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة ، والتي تعتبر انتهاك لحق التنقل الآمن والمكفول حقوقياً.

وتعمد الاحتلال بين الفينة والاخرى اغلاق الحواجز أمام حركة الفلسطينيين لإعاقتهم والتنغيص عليهم، وقطع أوصال وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، ويخنق قطاع غزة، ويقيد السفر إلى الخارج بحجة المنع الأمني.
 
مركز القدس رصد انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين على الحواجز الدائمة خلال كانون الثاني، والتي تمثلت فيما يلي:
 
الرقمالحواجز الدائمةالتاريخالمحافظة
1اعتقال الشاب صالح العامر من كفر قليل بنابلس، على حاجز زعترة1/1/2019نابلس
2إبلاغ الاحتلال إغلاق سيغلق حاجز حوارة بتاريخ 2/1/2019 من الساعة العاشرة وحتى العاشرة والنصف، بسبب حضور وفد هندسي اسرائيلي لتفقد الموقع و  تحويل الطريق باتجاه معبر عورتا كبديل1/1/2019نابلس
3منع 15 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني بحجة المنع الأمني2/1/2019أريحا
4إغلاق حاجز حوارة3/1/2019نابلس
5تراجعت  سلطات الاحتلال عن قرار فتح حاجز الـDCO أو ما يسمى بحاجز بيت ايل- حاجز المحكمة"، صباح6/1/2019 أمام فئات محددة5/1/2019رام الله
6منع  16 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني بالضفة الغربية المحتلة يوم الأحد بحجة المنع الأمني7/1/2019رام الله
7اعتقلت علياء خطيب، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر وإصابتها بالقدم، على حاجز زعترة وأغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين7/1/2019نابلس
8منع 11 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني بحجة المنع الأمني8/1/2019أريحا
9وضعت مكعبات اسمنتية على شارع حواره الرئيسي في المفترق المعروف بـ مفترق "يتسهار" وتسببت قوات الاحتلال بأزمة سير خانقة في الاتجاهين وعلى الداخلين والخارجين من مدن جنين وطولكرم عبر المفترق8/1/2019نابلس
10أعاقت حركة السير على حاجز زعترة، واحتجزت عددا كبيرا من مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية وتسببت بأزمة للخارجين منه8/1/2019نابلس
11منع سفر 11 فلسطينيًا من معبر الكرامة بحجة المنع الأمني10/1/2019أريحا
12اعتقلت المواطن زيد وليد عبد الرحيم القواسمة (21 عاما) أثناء مروره عبر حاجز الكونتينر13/1/2019الخليل
13منع 9 مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة بحجة المنع الأمني13/1/2019أريحا
14منع سفر 23 مواطنًا من معبر الكرامة بحجة المنع الأمني14/1/2019أريحا
15اعتقال سلطان ابو مصطفى على حاجز حوارة15/1/2019نابلس
16منع 23 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة





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