صندوق النفقة والشرطة القضائية ينفذان حكمي حضانة لأمهات حرمن من رؤية بناتهن

رام الله - دنيا الوطننفذ صندوق النفقة الفلسطيني، وبالتعاون مع الشرطة القضائية حكمي حضانة معلقين، بعد أن حُرمت الأمهات من رؤية بناتهن، اللواتي تبلغ أعمارهن ست وأربع سنوات، كن فيها بحضانة الجدة دون وجه حق.وأوضح صندوق النفقة في بيان، اليوم الأحد، أنه بعد أربع سنوات من العمل الدؤوب، تم تنفيذ أحكام الحضانة، وإلقاء القبض على من تحايل على القانون، وحال دون تنفيذ هذه الأحكام، وتسليم البنات لأمهاتهن.