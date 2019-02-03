قائمة المرشحين المفضلين لدى نتنياهو بانتخابات الكنيست

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن اليوم الأحد، سيكون بداية أسبوع مصيري لأعضاء الكنيست من الليكود، وأيضاً بالنسبة للمتنافسين الجدد على مقعد في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة.فبعد غد، الثلاثاء، سيصوت حوالي 120.000 ناخب من أعضاء الحزب في الانتخابات الداخلية، ومحاولة دفع أعضاء الكنيست الذين سيمثلون الحركة على مدى السنوات الأربع القادمة، ومن بين العوامل المؤثرة في النتائج، بالطبع، هناك وزن كبير لمسألة دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرشحين، وهو ما سيحدد مصير القائمة.وقام نتنياهو، في نهاية الأسبوع، بتوجيه رجاله لدعم المرشحين من الألوية الذين يريد رؤيتهم في قائمة الليكود. لكن نتنياهو لم يقدم أي توجيهات بشأن القائمة القطرية، التي ينافس فيها أعضاء الكنيست والوزراء. لكن الفحص الذي أجرته "يسرائيل هيوم"، يكشف أنه خلال الشهرين الماضيين، عمل رئيس الوزراء على تدعيم وزراء وأعضاء كنيست بمختلف الوسائل، لمساعدتهم على تصدر القائمة. وقد روّج نتنياهو لأعضاء حزب الليكود المفضلين لديه من خلال التعاون العلني، ومقاطع الفيديو، والتوقيع على عرائض والمشاركة في النشاطات الانتخابية.ويتصدر قائمة نتنياهو، عضو الكنيست أمير أوحانا، الذي حرص نتنياهو على الثناء عليه عدة مرات بسبب دفعه لقانون القومية، ويليه الوزيرة ميري ريغف، التي حرص نتنياهو على التقاط صورة معها، الأسبوع الماضي، سوية مع منتخب الجودو الإسرائيلي.كما تضم قائمة نتنياهو الوزير ياريف ليفين، الذي عقد نتنياهو اجتماعاً علنياً معه، حظي بتغطية إعلامية واسعة للاحتفال بتحقيق رقم قياسي في السياحة الوافدة. كما أن الوزير يسرائيل كاتس يحظى بمكانة قوية في القائمة، علماً أن نتنياهو رافقه في احتفالات تدشين طرق جديدة. كما أن الوزير يوفال شتاينتس هو من الوزراء الذين يوصي بهم نتنياهو، وقد التقط صورة معه على منصة الغاز في البحر.في مجموعة المرشحين الخمسة الثاني، يمكن العثور على الوزير أوفير أكونيس، ونائب الوزير تسيبي حوتوفيلي وأعضاء الكنيست دودي أمسالم وديفيد بيتان. وتنتهي العشرة الأولى بالوزير يواف جلانط الذي انتقل إلى الليكود من حزب كلنا.بعد هؤلاء يأتي النائب ميكي زوهر والوزراء زئيف الكين وجلعاد أردان وجيلا جملئيل، ثم النائب يوآب كيش.