تصرف مُفاجئ من الأمير تميم لأطفال قطريين لدى استقبال أبطال آسيا

رام الله - دنيا الوطناستقبل أمير قطر تميم بن حمد، منتخب بلاده الفائز، بكأس أمم آسيا لكرة القدم.وصافح أمير قطر أطفالاً تواجدوا في أثناء استقبال الأمير للفريق الوطني، بطريقة "هاي فايف"، حيث قالت وسائل إعلام قطرية، إن هذا التصرف، يعكس مدى قرب الأمير من شعبه، لا سيما الأطفال.وكان المنتخب القطري، قد أحرز لقب كأس الأمم الأسيوية، للمرة الأولى، في تاريخه، بفوزه على اليابان بنتيجة 3-1 في النهائي.