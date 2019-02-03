شاهد.. الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف
رام الله - دنيا الوطن
نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مقطع فيديو، قال إنه من قلب العاصمة السعودية الرياض.
وكتب الوليد بن طلال على (تويتر)، "صباح اليوم بالبر.. هذه الرياض وليست المالديف".
وأضاف الأمير السعودي: هذا الفيديو يرصد ثلاثة أشياء تجتمع في مكان واحد، هي الصحراء والماء والضباب.
نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، مقطع فيديو، قال إنه من قلب العاصمة السعودية الرياض.
وكتب الوليد بن طلال على (تويتر)، "صباح اليوم بالبر.. هذه الرياض وليست المالديف".
وأضاف الأمير السعودي: هذا الفيديو يرصد ثلاثة أشياء تجتمع في مكان واحد، هي الصحراء والماء والضباب.
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