الرئيس عباس يرفض استقبال رجل أعمال إسرائيلي "مشبوه" لهذا السبب





وقالت مصادر في الرئاسة الفلسطينية: إن رجل الأعمال رامي ليفي، يقيم محلات تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، وأن هذا بحد ذاته استيطان، علاوة على أن رجل الأعمال المذكور دعم وروج للجندي ليئور ازاريا، الذي قتل الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف، بعد أن نفذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في الخليل.



واستهجنت مصادر إسرائيلية، رفض الرئاسة الفلسطينية استقبال رجل الأعمال رامي ليفي، قائلة إنه يرفع شعار التعايش، وأنه يطور أعماله فيما يخدم هذا الشعار، ولهذا فقد أقام عدة مشاريع اقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنرفض ديوان الرئيس الفلسطيني، استقبال رجل الأعمال الإسرائيلي المعروف، رامي ليفي، صاحب شبكة واسعة من المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في إسرائيل والضفة الغربية.وكان من المقرر، أن يستقبل الرئيس الفلسطيني عباس، وفداً إسرائيلياً يضم مجموعة من الشخصيات الأكاديمية ومن رجال الأعمال، وجميعهم أعضاء فيما يعرف بمنتدى "مخرج من الطريق المسدود"، وفق "i24".غير أن ديوان الرئيس الفلسطيني، رفض أن يكون رجل الأعمال رامي ليفي، ضمن الوفد الذي سيلتقي الرئيس عباس، وذلك مساء الخميس المنصرم، بدعوى أن رجل الأعمال ليفي مستوطن، وأن مؤسسات السلطة الفلسطينية، لا تعترف بالاستيطان ولا بالمستوطنين.