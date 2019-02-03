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شؤون فلسطينية

334 حالة اعتقال خلال كانون الثاني بينهم 40 طفلاً و4 سيدات

334 حالة اعتقال خلال كانون الثاني بينهم 40 طفلاً و4 سيدات
رام الله - دنيا الوطن
أشارت دراسة إحصائية، أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إلى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، وصلت 334 حالة اعتقال، طالت 40 طفلاً و4 سيدات.

وأوضحت الدراسة الى أن مدينة رام الله، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر كانون الثاني ، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 58، ثم محافظة بيت لحم حيث شهدت اعتقال 50 مواطناً، يليها محافظة جنين بـ 42 حالة اعتقال، يليها محافظة الخليل بعدد أسرى بلغ 41، ثم محافظة الخليل بـ 41 أسيراً، يليها محافظة نابلس والتي اعتقل الاحتلال 28 مواطناً منها خلال كانون الثاني، ثم محافظة قلقيلية بواقع 19 أسيراً،  ثم محافظة طوباس بواقع 10 أسرى، يليها طولكرم بواقع 7 أسرى، يليها اريحا بعدد أسرى 3، ثم سلفيت بأسيْرين، وأسير من الأغوار الشمالية.


فيما شهد قطاع غزة اعتقال 10 مواطنين، و4 آخرين من أراضي الخط الأخضر.

وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، إلى أنّ قضية الأسرى باتت تُعتبر ضمن الروافع الانتخابية لبعض الشخصيات الإسرائيلية، فوزير الداخلية اردان الذي سيخوض انتخابات داخلية في الليكود، حرص خلال الأسابيع الأخيرة على تشديد الخناق على الأسرى داخل سجون الاحتلال، ومحاولة الظهور بمظهر الصقوري الذي لن يمنح الأسرى الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية.
ونوّه إلى أنّ استمرار ارتفاع حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين، تأتي في سياق محاولة أجهزة الأمن كذلك، التأكيد على أنّها تعمل بشكل متواصل في الأراضي الفلسطينية، حيث بات خير اعتقال مجموعة من الفلسطينيين خبراً رئيساً على مواقع الإعلام العبري المختلفة، تأتي عنوان "الجيش اعتقل مجموعة من المخربين".
وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.
 
#الأطفال
وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال كانون ثاني وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حالات اعتقال، 40 طفلاً من مختلف محافظات الضفة المحتلة، رغم أن الاشهر السابقة كانت الاعتقالات بحق الاطفال تكون بنسبة أعلى.
 
وتصدرت مدينة بيت لحم أيضاً قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 17 طفلاً، ثم محافظة القدس بواقع 8 أسرى، ثم محافظة رام الله حيث اعتقل الاحتلال 5، يليها جنين والخليل بواقع 3 أسرى من كل محافظة، ثم قلقيلية بواقع أسيرين، يليها غزة ونابلس بواقع طفل أسير من كل محافظة.
#النساء

وقالت الإحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر كانون الثاني،  4 سيدات، بواقع أسيرتين من نابلس، وأسيرة من القدس وأخرى من طولكرم.

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